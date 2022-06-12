Шольц: мы слишком долго полагались на поставки энергии из России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна должна быстро и безопасно обрести независимость от РФ в области энергоснабжения, а также выразил поддержку Восточной Германии в вопросе преодоления последствий антироссийских санкций.
"Мы слишком долго и односторонне полагались на поставки энергии из России, - сказал Шольц в воскресенье во время своего выступления на экономическом форуме в Бад-Заарове, его слова приводит газета Die Welt. - Старая формула, согласно которой Россия является надежным экономическим партнером [Германии] даже в кризисных ситуациях, больше не применяется". Канцлер подчеркнул, что Германия должна обрести независимость от российских энергоносителей "как можно скорее, но и так безопасно, как это необходимо".
Кроме того, Шольц пообещал оказать Восточной Германии поддержку в вопросе преодоления последствий санкций против России. По его словам, "нефтяное эмбарго не должно приводить к огромным региональным различиям в ценах на заправках", должна быть гарантирована безопасность поставок и доступность энергии.
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. США и их союзники в ответ ввели против России масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.