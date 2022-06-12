Шольц: мы слишком долго полагались на поставки энергии из России

"Мы слишком долго и односторонне полагались на поставки энергии из России, - сказал Шольц в воскресенье во время своего выступления на экономическом форуме в Бад-Заарове, его слова приводит газета Die Welt. - Старая формула, согласно которой Россия является надежным экономическим партнером [Германии] даже в кризисных ситуациях, больше не применяется". Канцлер подчеркнул, что Германия должна обрести независимость от российских энергоносителей "как можно скорее, но и так безопасно, как это необходимо".