Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским

"Между Украиной и Россией идет война, и мы знаем, что именно из этих стран в значительной степени поступает сельхозпродукция. На данном этапе у нас нет с этим проблем, на наших складах есть 5 млн тонн пшеницы, но мы бы хотели увеличить эти объемы, - сказал Эрдоган. - Мы будем принимать участие в работе по (созданию безопасного коридора по отправке сельхозпродукции - прим. ТАСС) не только для себя, но и для третьих стран. Переговоры продолжаются, в предстоящую неделю мы обсудим, какие шаги могут быть предприняты, с Зеленским и Путиным".