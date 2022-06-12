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35 минут назад

Власти Пекина назвали «свирепой» новую вспышку COVID

Елена Прошина

Замглавы отдела пропаганды Пекина, заведующий пресс-канцелярией муниципальных властей Сюй Хэцзянь заявил на пресс-конференции в воскресенье, 12 июня, что новая вспышка коронавируса является «свирепой». Об этом пишет ТАСС.

Власти Пекина назвали «свирепой» новую вспышку COVID
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что на этой неделе врачи китайской столицы зафиксировали новую вспышку COVID-19. Большинство заболевших были так или иначе связаны с баром Heaven, расположенным в густонаселенном (3,5 млн жителей) районе Чаоян.

Были обнаружены 166 инфицированных, из них 145 человек посетили бар, двое являются его сотрудниками, 19 контактировали с посетителями.

Китай обновил суточный антирекорд по росту заражаемости коронавирусом

Агентство уточняет, что в Китае действуют очень строгие антиковидные меры. Власти тщательно следят за соблюдением предписаний, в особенности, в регионах, в которых фиксируются локальные вспышки заболевания.

В частности, в районе Чаоян жителям придется сдать в течение трех дней с 13 по 15 июня три ПЦР-теста.

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