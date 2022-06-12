В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
14 минут назад

Президента Финляндии удивила реакция Турции на вступление его страны в НАТО

Елена Прошина

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что возражения Турции против вступления его страны в НАТО стали для него неожиданностью. Об этом сообщает «Интерфакс».

Президента Финляндии удивила реакция Турции на вступление его страны в НАТО
Фото: ReutersReuters

«Я был удивлен позицией Турции, однако мы должны всерьез отнестись к темам, по которым она выражает беспокойство», - сказал Нииинистё на пресс-конференции в воскресенье.

Финляндия отказалась выполнять условие для вступления в НАТО

Он надеется на то, что «удастся найти решение, которое будет устраивать всех».

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Финляндии, добавил, говоря о Турции, что «любые опасения нужно развеять».

Турция блокирует вступление в НАТО Швеции и Финляндии из-за поддержки ими курдских организаций, которые Анкара считает террористическими.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара отрицательно относится к планам принятия Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку эти страны «поддерживают терроризм и проводят недружественную политику по отношению к Турции».

В мире,Йенс Столтенберг,Мевлют Чавушоглу,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители