Президента Финляндии удивила реакция Турции на вступление его страны в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что возражения Турции против вступления его страны в НАТО стали для него неожиданностью. Об этом сообщает «Интерфакс».

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«Я был удивлен позицией Турции, однако мы должны всерьез отнестись к темам, по которым она выражает беспокойство», - сказал Нииинистё на пресс-конференции в воскресенье.

Он надеется на то, что «удастся найти решение, которое будет устраивать всех».

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Финляндии, добавил, говоря о Турции, что «любые опасения нужно развеять».

Турция блокирует вступление в НАТО Швеции и Финляндии из-за поддержки ими курдских организаций, которые Анкара считает террористическими.