Президента Финляндии удивила реакция Турции на вступление его страны в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что возражения Турции против вступления его страны в НАТО стали для него неожиданностью. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Я был удивлен позицией Турции, однако мы должны всерьез отнестись к темам, по которым она выражает беспокойство», - сказал Нииинистё на пресс-конференции в воскресенье.
Он надеется на то, что «удастся найти решение, которое будет устраивать всех».
В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Финляндии, добавил, говоря о Турции, что «любые опасения нужно развеять».
Турция блокирует вступление в НАТО Швеции и Финляндии из-за поддержки ими курдских организаций, которые Анкара считает террористическими.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара отрицательно относится к планам принятия Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку эти страны «поддерживают терроризм и проводят недружественную политику по отношению к Турции».