В ДНР объяснили просьбу о дополнительной помощи у России

Донецкая народная республика (ДНР) попросила дополнительной помощи у России, поскольку рассчитывает, таким образом, на более активное применение ракет наземного и воздушного базирования. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин. Его слова приводит РИА Новости.

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Басурин также добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) давно планировали массированные обстрелы Донецка.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин запросил у России дополнительные союзнические силы из-за растущего числа обстрелов Донецка украинскими военными. По его словам, необходимо использовать возможности всех союзников.