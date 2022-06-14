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1 час назад

В ДНР объяснили просьбу о дополнительной помощи у России

Lenta.ruиещё 3

Донецкая народная республика (ДНР) попросила дополнительной помощи у России, поскольку рассчитывает, таким образом, на более активное применение ракет наземного и воздушного базирования. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин. Его слова приводит РИА Новости.

В ДНР объяснили просьбу о дополнительной помощи у России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Басурин также добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) давно планировали массированные обстрелы Донецка.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин запросил у России дополнительные союзнические силы из-за растущего числа обстрелов Донецка украинскими военными. По его словам, необходимо использовать возможности всех союзников.

13 июня Донецк подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Пострадали 33 человека, пятеро погибли. Советник главы правительства ДНР Ян Гагин сообщил, что снаряды попали в людный рынок в центре города. Вечером 13 июня снаряд ВСУ попал в родильный дом в Донецке.

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