Оговорку Буша об Украине назвали символом лицемерия США

Журналист Джоди Розен написал в статье для газеты New York Times, что оговорка бывшего президента США Джорджа Буша - младшего, спутавшего Ирак и Украину, стала «мрачным напоминанием о внешнеполитическом лицемерии Вашингтона». Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что рассуждая о российской спецоперации на Украине, 43-й президент США заявил о «полностью неоправданном и жестоком вторжении в Ирак». Он быстро поправился, но было уже поздно. Оговорка вызвала смех в зале, а затем быстро распространилась по сети и в СМИ.

«Эта оговорка раскрывает весь трагизм глупости и высвечивает траекторию упадка США», - подчеркнул Джоди Розен.

Журналист полагает, что в 2022 году поговорка «старость не радость» относится не только к Бушу, но и ко всей Америке. Так как, по его мнению, «демократия стареет и дряхлеет».