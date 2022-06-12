Оговорку Буша об Украине назвали символом лицемерия США

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36 минут назад

NYT: оговорка Буша об Украине отчетливо показала лицемерие США

Илья Родин

Журналист Джоди Розен написал в статье для газеты New York Times, что оговорка бывшего президента США Джорджа Буша - младшего, спутавшего Ирак и Украину, стала «мрачным напоминанием о внешнеполитическом лицемерии Вашингтона». Об этом пишет РИА «Новости».

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что рассуждая о российской спецоперации на Украине, 43-й президент США заявил о «полностью неоправданном и жестоком вторжении в Ирак». Он быстро поправился, но было уже поздно. Оговорка вызвала смех в зале, а затем быстро распространилась по сети и в СМИ.

«Эта оговорка раскрывает весь трагизм глупости и высвечивает траекторию упадка США», - подчеркнул Джоди Розен.

Журналист полагает, что в 2022 году поговорка «старость не радость» относится не только к Бушу, но и ко всей Америке. Так как, по его мнению, «демократия стареет и дряхлеет».

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Он считает, что ляп бывшего президента, быстро ставший вирусным, напомнил о том, что большинство американцев предпочли забыть об иракском фиаско. При том, что «лживую предысторию» конфликта приняли и одобрили как демократы, так и республиканцы.

В мире,Джордж Буш,
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