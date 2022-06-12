Пушилин: порт Мариуполя полностью разминирован

Порт Мариуполя полностью разминирован, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, сообщает РИА «Новости».
По его словам, всего было обезврежено порядка 12 тыс. взрывоопасных предметов.
Отмечается, что последние мины были уничтожены при журналистах во время пресс-тура, организованного Минобороны.
Военнослужащий с позывным «Мотор» сообщил, что до конца дня 12 июня также полностью разминируют и пляж.
Кроме того, глава ДНР заявил, что порт Мариуполя уже работает на экспорт и импорт. По его словам, экспортную составляющую, как и прежде, будет составлять металл, уголь и зерно.
Основным импортом будут строительные материалы, которые нужны для восстановительной программы городов республики.
Ранее глава администрации Мариуполя Константин Иващенко ввел запрет на купание в акватории города из-за наличия на пляжах большого числа взрывоопасных предметов. По его словам, запрет на купание будет отменен после окончания разминирования.
Также Иващенко сообщал о разминировании всех дорог, ведущих к Мариуполю, кроме пути из Мангуша.
Глава Пушилин заявлял, что Мариуполь будет городом-курортом.