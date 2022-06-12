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1 час назад

Пушилин: порт Мариуполя полностью разминирован

Газета.Ruиещё 1

Порт Мариуполя полностью разминирован, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, сообщает РИА «Новости».

Пушилин: порт Мариуполя полностью разминирован
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, всего было обезврежено порядка 12 тыс. взрывоопасных предметов.

Отмечается, что последние мины были уничтожены при журналистах во время пресс-тура, организованного Минобороны.

Военнослужащий с позывным «Мотор» сообщил, что до конца дня 12 июня также полностью разминируют и пляж.

Кроме того, глава ДНР заявил, что порт Мариуполя уже работает на экспорт и импорт. По его словам, экспортную составляющую, как и прежде, будет составлять металл, уголь и зерно.

Основным импортом будут строительные материалы, которые нужны для восстановительной программы городов республики.

Ранее глава администрации Мариуполя Константин Иващенко ввел запрет на купание в акватории города из-за наличия на пляжах большого числа взрывоопасных предметов. По его словам, запрет на купание будет отменен после окончания разминирования.

Также Иващенко сообщал о разминировании всех дорог, ведущих к Мариуполю, кроме пути из Мангуша.

Глава Пушилин заявлял, что Мариуполь будет городом-курортом.

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