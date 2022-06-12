В Сербии пожаловались на давление Запада из-за России

Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил в интервью изданию «Вечерне новости», что сокращение сотрудничества с Москвой, отдаление от нее полностью противоречит интересам страны. Об этом пишет ТАСС.

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«От нас всегда ждут, постоянно ожидают, что мы что-то сделаем для других в ущерб собственным интересам. Не в интересах Сербии участвовать в конфликте великих [сил], и не в интересах Сербии сокращать близкие отношения и сотрудничество с Россией и ее руководством», - подчеркнул Александр Вулин.

Он отметил, что крупные державы «не могут поступать с Россией, как им хочется, поэтому свою фрустрацию они лечат на Сербии. Когда они требуют от нас ввести санкции против России, то знают, что в экономическом смысле это незначительный факт, но в моральном смысле представляет значительный удар».

По мнению министра, «коллективный Запад» воспринимает сербов как «неудачно вклинившихся в антироссийский фронт братьев России». Он полагает, что какие бы шаги не предпринимал Белград, на какие бы уступки не шел, ему не удастся стать своим для США и ЕС. Но при этом Сербия может «потерять своего многовекового друга».