Киев не исключает обмена приговоренных в ДНР к смерти британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина на украинского политика Виктора Медведчука или даже военной операции по их освобождению. Об этом написал в воскресенье британский таблоид "Санди экспресс" со ссылкой на неназванные источники в украинской столице.

Издание приводит слова неназванного собеседника, близкого к правительству Украины, который сказал, что "никакие варианты не исключены" для освобождения двух британцев.

"Дело этих людей обсуждалось на этой неделе с министром иностранных дел [Великобритании] Лиз Трасс. Мы сотрудничаем. Мы хотим продемонстрировать нашу благодарность Великобритании, и мы определенно рассмотрим обмен на Медведчука", - сказал источник.

Он добавил, что этот вопрос должен обсуждаться с Москвой, выразив в то же время сомнение, что политик может быть очень интересен Москве.

"По ряду причин мы не думаем, что он столь важен в этом контексте, как мы хотели бы думать", - добавил собеседник газеты.

Другой источник сообщил "Санди экспресс" о рассматриваемой возможности вызволить 48-летнего Пиннера и 28-летнего Аслина военным способом. Газета уточняет, что у нее нет информации, обсуждался ли этот вопрос во время визита главы Минобороны Бена Уоллеса в Киев, состоявшийся 10 июня.

Суд ДНР 9 июня приговорил к смертной казни Пиннера и Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима по обвинению в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников. Они участвовали в боевых действиях на стороне Украины и были взяты в плен в Донбассе.

В Генпрокуратуре ДНР сообщали, что в результате полученных показаний Пиннера, Аслина и Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР ("Совершение преступлений группой лиц"), ст. 323 УК ДНР ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти") и ст. 430 УК ДНР ("Наемничество").

Председательствующий судебной коллегии после оглашения приговора сказал, что осужденные имеют право на помилование. Они также могут обжаловать приговор в течение месяца.