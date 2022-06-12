Болгария отказалась уступать Германии по вопросу расширения ЕС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не смог договориться с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым по вопросу о вступлении Северной Македонии в Европейский союз. Отмечается, что София не возражает против расширения ЕС, но настаивает на выполнении со стороны Скопье соответствующих условий. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Politico.

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Издание уточняет, что канцлер Германии на встрече со своим коллегой призвал Софию к диалогу со Скопье, к скорейшему урегулированию разнообразных спорных вопросов. В ответ болгарский политик сообщил, что видит возможности для прогресса, но требует, чтобы Северная Македония в обязательном порядке выполнила все условия Болгарии.

Газета напомнила, что в Софии настаивают на том, чтобы были реабилитированы «жертвы коммунизма», болгар включили в македонскую конституцию, в СМИ была прекращена антиболгарская компания.