Болгария отказалась уступать Германии по вопросу расширения ЕС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не смог договориться с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым по вопросу о вступлении Северной Македонии в Европейский союз. Отмечается, что София не возражает против расширения ЕС, но настаивает на выполнении со стороны Скопье соответствующих условий. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Politico.
Издание уточняет, что канцлер Германии на встрече со своим коллегой призвал Софию к диалогу со Скопье, к скорейшему урегулированию разнообразных спорных вопросов. В ответ болгарский политик сообщил, что видит возможности для прогресса, но требует, чтобы Северная Македония в обязательном порядке выполнила все условия Болгарии.
Газета напомнила, что в Софии настаивают на том, чтобы были реабилитированы «жертвы коммунизма», болгар включили в македонскую конституцию, в СМИ была прекращена антиболгарская компания.
Журналисты подчеркнули, что Шольц рассчитывал урегулировать конфликт между Болгарией и Северной Македонией до саммита ЕС, который запланирован на конец июня. На нем лидеры организации обсудят вопросы международной повестки, в том числе, примут решение о вступлении государств, подавших заявки в союз.