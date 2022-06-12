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1 час назад

Берлускони заявил, что не видит возможности немедленного прекращения конфликта на Украине

ТАССиещё 1

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в воскресенье заявил, что не видит возможности немедленного прекращения конфликта на Украине. Его слова приводит агентство ANSA.

Берлускони рассказал о звонках Путину из-за Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я считаю опасным развитие событий на Украине, потому что я не вижу возможности немедленного прекращения [этого конфликта]", - указал он.

85-летний политик также сообщил, что звонил президенту России Владимиру Путину два раза с начала специальной военной операции на Украине, "но ответа не было".

"После этого я воздержался от дальнейших попыток", - добавил бывший премьер-министр Италии.

Берлускони после истечения срока его отстранения от постов, на которые избираются или назначаются, стал евродепутатом. Он голосовал за резолюцию Европарламента, осуждающую РФ за военную операцию на Украине и призывающую европейские правительства прекратить закупать российские энергоносители. Берлускони продолжает возглавлять свою партию, которая сейчас входит в правящую коалицию Италии.

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