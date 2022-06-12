Берлускони рассказал о звонках Путину из-за Украины

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в воскресенье заявил, что не видит возможности немедленного прекращения конфликта на Украине . Его слова приводит агентство ANSA .

"Я считаю опасным развитие событий на Украине, потому что я не вижу возможности немедленного прекращения [этого конфликта]", - указал он.

85-летний политик также сообщил, что звонил президенту России Владимиру Путину два раза с начала специальной военной операции на Украине, "но ответа не было".

Берлускони после истечения срока его отстранения от постов, на которые избираются или назначаются, стал евродепутатом. Он голосовал за резолюцию Европарламента, осуждающую РФ за военную операцию на Украине и призывающую европейские правительства прекратить закупать российские энергоносители. Берлускони продолжает возглавлять свою партию, которая сейчас входит в правящую коалицию Италии.