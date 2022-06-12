Популярный блогер найден мертвым в Калифорнии

Найден мертвым популярный тиктокер и блогер Купер Норьега, у которого насчитывалось более 1,7 миллиона подписчиков. Ему было 19 лет, сообщает Deadline.

Блогер пришел в TikTok весной 2019 года и быстро собрал много подписчиков благодаря пародиям и комедийным скетчам. У Норьеги было более 1,7 млн подписчиков в TikTok и сотни тысяч в других сетях. Он интересовался модой и откровенно рассказывал о своих психических проблемах и зависимостях.