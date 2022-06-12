Глава ДНР Денис Пушилин в воскресенье заявил журналистам, что не видит оснований для помилования иностранных наемников, приговоренных в республике к смертной казни.

"В первую очередь я должен руководствоваться тем судебным решением, которое принято. По характеру тех статей, тех правонарушений, которые они совершили, я не вижу оснований, предпосылок для того, чтобы я вышел с таким решением о помиловании", - сказал Пушилин.

Суд ДНР в четверг приговорил к смертной казни Шона Пиннера и еще одного британца Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима по обвинению в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников. Они были взяты в плен в Донбассе.