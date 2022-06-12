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45 минут назад

Пушилин заявил, что не видит основания для помилования осужденных в ДНР наемников

ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин в воскресенье заявил журналистам, что не видит оснований для помилования иностранных наемников, приговоренных в республике к смертной казни.

"В первую очередь я должен руководствоваться тем судебным решением, которое принято. По характеру тех статей, тех правонарушений, которые они совершили, я не вижу оснований, предпосылок для того, чтобы я вышел с таким решением о помиловании", - сказал Пушилин.

Суд ДНР в четверг приговорил к смертной казни Шона Пиннера и еще одного британца Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима по обвинению в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников. Они были взяты в плен в Донбассе.

Запад отреагировал на смертный приговор иностранным наемникам в ДНР

В Генпрокуратуре ДНР сообщали, что в результате полученных показаний Пиннера, Аслина и Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР ("Совершение преступлений группой лиц"), ст. 323 УК ДНР ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти") и ст. 430 УК ДНР ("Наемничество"). Председательствующий судебной коллегии после оглашения приговора сказал, что осужденные имеют право на помилование. Они также могут обжаловать приговор в течение месяца.

В мире,Видео,Шон Пиннер,Денис Пушилин,
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