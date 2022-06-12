В США заметили раскол в НАТО из-за спецоперации России

Научный сотрудник Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас заявил в статье для журнала Foreign Policy, что Североатлантический альянс нуждается в «капитальном ремонте». Он отметил, что спецоперация РФ на Украине явственно показала проблемы внутри организации. Об этом пишет РИА «Новости».
«Во-первых, альянс из 30 членов слишком громоздкий. С военной точки зрения значение имеют лишь несколько стран, прежде всего США, но с политической — даже маленькие Люксембург и Исландия обладают правом голоса», - подчеркнул Эдвард Лукас.
Аналитик полагает, что, несмотря на «кажущееся единство целей», НАТО выглядит «уставшим и устаревшим».
«Союзники яростно спорят о формулировках своей новой стратегической концепции, которая определит миссию альянса на ближайшие годы и будет представлена в Мадриде. Что скажут про Россию? Китай? Какие жертвы и риски действительно готовы принять государства-члены? Готовы ли они пожертвовать суверенитетом, чтобы упростить процесс принятия решений?», - задает риторические вопросы Лукас.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил ранее, что в новой стратегии блока Россия более не будет рассматриваться как стратегический партнер.