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28 минут назад

В США рассказали, как российская спецоперация «расколола» НАТО

Илья Родин

Научный сотрудник Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас заявил в статье для журнала Foreign Policy, что Североатлантический альянс нуждается в «капитальном ремонте». Он отметил, что спецоперация РФ на Украине явственно показала проблемы внутри организации. Об этом пишет РИА «Новости».

В США заметили раскол в НАТО из-за спецоперации России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Во-первых, альянс из 30 членов слишком громоздкий. С военной точки зрения значение имеют лишь несколько стран, прежде всего США, но с политической — даже маленькие Люксембург и Исландия обладают правом голоса», - подчеркнул Эдвард Лукас.

Аналитик полагает, что, несмотря на «кажущееся единство целей», НАТО выглядит «уставшим и устаревшим».

«Союзники яростно спорят о формулировках своей новой стратегической концепции, которая определит миссию альянса на ближайшие годы и будет представлена в Мадриде. Что скажут про Россию? Китай? Какие жертвы и риски действительно готовы принять государства-члены? Готовы ли они пожертвовать суверенитетом, чтобы упростить процесс принятия решений?», - задает риторические вопросы Лукас.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил ранее, что в новой стратегии блока Россия более не будет рассматриваться как стратегический партнер.

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