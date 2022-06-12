В США заметили раскол в НАТО из-за спецоперации России

«Союзники яростно спорят о формулировках своей новой стратегической концепции, которая определит миссию альянса на ближайшие годы и будет представлена в Мадриде. Что скажут про Россию? Китай? Какие жертвы и риски действительно готовы принять государства-члены? Готовы ли они пожертвовать суверенитетом, чтобы упростить процесс принятия решений?», - задает риторические вопросы Лукас.