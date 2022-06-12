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1 час назад

МО КНР: санкции не помогут в решении конфликта РФ и Украины

Илья Родин

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности «Диалог Шангри-ла», что Пекин не заинтересован в украинском конфликте, но в тоже время полагает, что ограничительные меры не решают проблему, а только усложняют ее. Об этом пишет РИА «Новости».

«Конфликт или война— это последнее, что хотел бы видеть Китай, в то же время мы не верим, что максимальное давление или санкции могут решить проблему. Они могут даже усилить напряженность и еще больше усложнить ситуацию», - подчеркнул Вэй Фэнхэ.

Министр отметил, что после начала кризиса на Украине Китай «никогда не представлял России какую-либо материальную помощь» для ее армии. Он уточнил, что отношения между Москвой и Пекином «являются партнерством, а не союзом» и «не направлены против какой-либо третьей стороны».

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Вэй Фэнхэ констатировал, что в этом году «в мире стало больше кризисов и хаоса, и наш мир нельзя назвать мирным и спокойным». Он рассказал, что власти Китая поддерживают переговоры между Россией и Украиной, надеются на диалог между Вашингтоном, Брюсселем и Москвой с целью созданий «условий для скорейшего прекращения огня».

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