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56 минут назад

Турки вступились за Путина перед Байденом

Ura.Ru

Читатели турецкого издания En Son Haber вступились за президента РФ Владимира Путина, которого глава США Джо Байден объвинил в наплыве беженцев на Запад. Они напомнили Вашингтону о военных конфликтах с участием американцев: Афганистане, Ираке и Сирии. Турки считают, что миллионы людей стали беженцами именно из-за США.

«Это Америка сгоняет людей с их мест и домов. Байден о себе не говорит, он винит Путина», — пишет один из читателей

«О, жестокая Америка, что будет с миллионами, ставшими из-за тебя беженцами? Аллах непременно накажет вас всех», — согласился с ним другой пользователь.

«Обернись и посмотри в зеркало [Байден]. Африка, Афганистан, Ирак, Сирия — все это было вызвано американским голодом», — заявил другой комментатор.

Один из читателей En Son Haber предположил, что США провернули на Украине то же самое, что и в Сирии. «Это большая игра. Просто из-за того, что на Украине разворачивается конфликт, возникает голод и растут цены на нефть. Цель состоит в том, чтобы сделать людей непродуктивными, что делает страны еще беднее», — пишет он.

«Почему мы забываем страны, которые США эксплуатировали 20 лет? Афганистан, Ирак, Сирия, Ливия, Япония, Вьетнам, Палестина, Йемен», — перечислил еще один комментатор.

Ранее Байден несколько раз обвинил Путина во внутренних экономических проблемах Америки. В Кремле в ответ заявили, что причиной мирового кризиса стали антироссийские санкции, которые были введены странами Запада после начала специальной операции на Украине. Путин же пообещал «поговорить с Западом на эту тему».

В мире,Видео,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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