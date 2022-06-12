В Германии назвали главную претензию к Зеленскому

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1 час назад

Spiegel: немцы выступают против Зеленского и Украины

Ura.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский начинает раздражать жителей Германии. Об этом рассказал колумнист Spiegel Кристиан Нифа. Он привел слова своих знакомых, которые считают, что Зеленскому стоит быть скромнее — он слишком много требует от Германии.

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Фото: Официальный сайт президента УкраиныОфициальный сайт президента Украины

«Она говорила со мной, и я заметил, что она искала нужные слова: „Зеленский так много требует от нас“, — сказала она тогда. Через несколько дней один либерально настроенный господин несколько постарше объяснил мне почти то же самое другими словами: ему надоело, что украинский президент так требователен к нам», — пишет Кристиан Нифа в своей колонке для Spiegel.

Собеседник обозревателя отметил, что Зеленскому стоит быть скромнее. Кроме того, пишет Нифа, многим не нравится то, что президента Украины сравнивают с Че Геварой и Фиделем Кастро 1950-х годов, а его куртку продали на аукционе Christie’s в Лондоне за 90 000 фунтов стерлингов.

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Кроме того, многих немцев беспокоит то, какую опасность представляет для них конфликт на Украине. Они наблюдают за стремительным ростом цен на бензин, и им начинает казаться, что они жертвуют частью своего благосостояния в пользу маленькой и, с их точки зрения, все более нескромной Украины.

В апреле Зеленский заявил, что Киеву требуется семь миллиардов долларов в месяц, чтобы покрыть задолженность по социальным выплатам и зарплатам. За финансовой помощью он обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, передает агентство Bloomberg. Кроме того, Украина настаивает на поставках тяжелого вооружения из-за рубежа. Военную помощь, в частности, оказывают США. Сами бойцы ВСУ и иностранные наемники, которые прибыли на Украину, жалуются на нехватку боеприпасов и элементарных средств защиты.

После начала спецоперации РФ Запад также усилил санкционное давление на Россию. При этом ограничения ударили, в том числе, по США и странам Европы. Всемирный банк отметил, что из-за спецоперации мировая инфляция может достигнуть пика в середине 2022 года.

В мире,Владимир Зеленский,Фидель Кастро,Всемирный Банк,Еврокомиссия,
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