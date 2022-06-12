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27 минут назад

Байден не нашел союзников в борьбе с Россией

Елена Прошина

США не смогли привлечь большинство стран Африки, Азии и Южной Америке к санкционному давлению на Россию. Призывы администрации главы американского государства Джо Байдена остались без ответа. Такое мнение выразили в своей статье обозреватели американской газеты New York Times Лара Джейкс и Эдвард Вонг, сообщает URA.RU.

Байден не нашел союзников в борьбе с Россией
Фото: ReutersReuters

Авторы пишут, что администрация президента США Джо Байдена с нарастающей настойчивостью пытается уговорить нейтральные государства присоединиться к антироссийским санкциям. Они призывают к этому Бразилию, Израиль, Индию и арабские государства Персидского залива. Среди предлагаемых мер ограничения — экономические санкции, военная поддержка Украины и дипломатическое давление. Однако эти государства так и не дали свое согласие на подобные меры.

«До сих пор едва ли кто-то из них изъявил желание сделать это, несмотря на партнерские отношения с Соединенными Штатами по другим важным вопросам безопасности», — отметили авторы статьи.

Кроме того, Джейкс и Вонг напомнили о негативной реакции Китая на попытки США расширить коалицию, в которую, кроме стран Европы, входят Япония, Канада, Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия.

«Официальные лица США не отрицают трудности, связанные с попытками убедить другие страны привести свои интересы в соответствие со стремлением США и Европы изолировать Россию», — заключили авторы.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,
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