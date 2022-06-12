Ким Чен Ын выступил с обращением к Путину

Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительном послании по случаю Дня России выразил полную поддержку РФ. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Как говорится в сообщении, глава Северной Кореи пожелал президенту России Владимиру Путину крепкого здоровья, а гражданам РФ — благополучия. Ким Чен Ын считает, что под руководством Путина российский народ успешно преодолевает все возникающие на его пути трудности и вызовы, добивается справедливости, защищает права своего государства на развитие и обеспечивает собственную безопасность.
Кроме того, глава Северной Кореи выразил желание укрепить отношения Москвы и Пхеньяна и в дальнейшем развивать их во всех сферах.
Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил «твердую солидарность» КНДР с Россией в послании президенту России Владимиру Путину по случаю празднования Дня Победы.
В сентябре прошлого года Владимир Путин поздравил северокорейского лидера Ким Чен Ына с 73-летием основания КНДР. В своей телеграмме глава российского государства передал лидеру Северной Кореи наилучшие пожелания, а также положительно высказался о двусторонних отношениях стран, отдельно отметив их дружественный характер.