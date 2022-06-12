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1 час назад

Ким Чен Ын выступил с обращением к Путину

Елена Прошина

Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительном послании по случаю Дня России выразил полную поддержку РФ. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ким Чен Ын выступил с обращением к Путину
Фото: EPA-EFE/ALEXEI NIKOLSKY/SPUTNIK/KREMLIN POOLEPA-EFE/ALEXEI NIKOLSKY/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Как говорится в сообщении, глава Северной Кореи пожелал президенту России Владимиру Путину крепкого здоровья, а гражданам РФ — благополучия. Ким Чен Ын считает, что под руководством Путина российский народ успешно преодолевает все возникающие на его пути трудности и вызовы, добивается справедливости, защищает права своего государства на развитие и обеспечивает собственную безопасность.

Кроме того, глава Северной Кореи выразил желание укрепить отношения Москвы и Пхеньяна и в дальнейшем развивать их во всех сферах.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил «твердую солидарность» КНДР с Россией в послании президенту России Владимиру Путину по случаю празднования Дня Победы.

В сентябре прошлого года Владимир Путин поздравил северокорейского лидера Ким Чен Ына с 73-летием основания КНДР. В своей телеграмме глава российского государства передал лидеру Северной Кореи наилучшие пожелания, а также положительно высказался о двусторонних отношениях стран, отдельно отметив их дружественный характер.

В мире,Чен Ким,Владимир Путин,
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