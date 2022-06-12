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43 минуты назад

В США назвали страны, поддержавшие Россию

Свободная пресса

Издание The New York Times назвало страны, которые сохранили хорошие отношения с Россией и не идут на поводу у США. Они отказались присоединиться к коалиции против РФ.

В США назвали страны, поддержавшие Россию
Фото: ТАССТАСС

«Американские чиновники признают трудности, связанные с попытками убедить другие страны привести свои интересы в соответствие со стремлением США и Европы изолировать Россию», – пишут обозреватели газеты Лара Джейкс и Эдвард Вонг.

Среди таких стран издание называет не только сразу вставший на сторону России Китай, но и нейтральные Индию, Бразилию, Израиль, страны Персидского залива. К таким странам в Штатах отнесли также Таиланд, Венесуэлу, Вьетнам, Пакистан, Уганду, а также ЮАР.

Ранее «СП» писала о том, что власти Финляндии отказались выдавать Турции участников движения «Хизмет», что было одним из условий Анкары для вступления страны в НАТО.

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