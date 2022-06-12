Байден нашел новое объяснение рекордным ценам на бензин в США

Президент США Джо Байден нашел новое объяснение росту цен на бензин и инфляции в стране. Об этом сообщает РИА Новости .

«Это субпродукт, который мы ожидали после того, как решили помогать Киеву . Это будет стоить западным странам, будет стоить НАТО НАТО », — сказал он.

«Мы никогда не видели ничего подобного "налогу Путина " сразу на еду и бензин», — подчеркнул он, комментируя майские данные о рекордной за более чем 40 лет инфляции в стране.

10 июня стало известно, что по итогам мая годовая инфляция в США выросла до 8,6 процента и стала максимальной с прошлого века, побив рекорд декабря 1981 года. Цены на бензин в США достигли очередного рекорда, впервые в истории превысив отметку в пять долларов за галлон (3,785 литра) топлива Regular в среднем по стране.