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5 минут назад

В КНР озвучили последствия конфликта на Украине для всего мира

Елена Прошина

Боевые действия на Украине спровоцировали серию изменений на международной арене. Об этом заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ, сообщает портал «Известия» со ссылкой на ежегодную конференцию по безопасности «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре.

В КНР озвучили последствия конфликта на Украине для всего мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, международный геополитический ландшафт претерпел большие изменения после пандемии COVID-19. Ситуация на Украине только усилила эти изменения.

«Теперь еще больше кризисов и хаоса, и наш мир нельзя назвать ни мирным, ни безмятежным», — указал Фэнхэ.

По его словам, Китай выступает за скорейшее урегулирование конфликта между Россией и Украиной, однако не одобряет методы западных стран. Глава Министерства обороны КНР подчеркнул, что в первую очередь необходимо добиться продуктивного диалога между сторонами.

«Конфликт или война — это последнее, что Китай хотел бы видеть на Украине. В то же время мы не верим, что оказание максимального давления и санкции способны решить проблему», — отметил Фэнхэ и добавил, что антироссийские санкции, которые вводят Европа и США, только накаляют обстановку и никак не способствуют мирному урегулированию ситуации.

Министр также подчеркнул, что Китай не предоставляет какой-либо материальной помощи России.

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