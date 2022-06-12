В КНР озвучили последствия конфликта на Украине для всего мира

«Конфликт или война — это последнее, что Китай хотел бы видеть на Украине. В то же время мы не верим, что оказание максимального давления и санкции способны решить проблему», — отметил Фэнхэ и добавил, что антироссийские санкции, которые вводят Европа и США, только накаляют обстановку и никак не способствуют мирному урегулированию ситуации.