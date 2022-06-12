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1 час назад

Киссинджер оправдался за свои слова о России и Украине

Елена Прошина

Бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер объяснил свои слова о том, что Украине необходимо пойти на территориальные уступки ради мира с Россией. Он пояснил, что имел в виду возвращение к положению дел на 24 февраля. Об этом сообщает РБК.

Киссинджер оправдался за свои слова о России и Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Киссинджер на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе заявил, что Запад должен убедить Украину возобновить мирные переговоры, даже если для этого ей придется пойти на территориальные уступки.

«В идеале разделительной линией должен быть возврат к прежнему положению дел», — сказал он.

Позже Киссинджер пояснил, что имел в виду возвращение к положению дел на 24 февраля, когда российские войска еще не вошли на территорию Украины. Он считает, что только после мирного урегулирования конфликта на Украине можно поднять вопрос Крыма.

«Но журналисты сократили и упростили это», — отметил Киссинджер, комментируя свое высказывание.

Он также обратился к западным странам с призывом прекратить попытки нанести «сокрушительное поражение российским силам на Украине». Киссинджер подчеркнул, что Россия — неотъемлемая часть Европы, которую нельзя подталкивать к постоянному союзу с Китаем.

В мире,Безопасность,Крым наш,Генри Киссинджер,
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