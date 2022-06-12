Киссинджер оправдался за свои слова о России и Украине

Бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер объяснил свои слова о том, что Украине необходимо пойти на территориальные уступки ради мира с Россией. Он пояснил, что имел в виду возвращение к положению дел на 24 февраля. Об этом сообщает РБК.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее Киссинджер на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе заявил, что Запад должен убедить Украину возобновить мирные переговоры, даже если для этого ей придется пойти на территориальные уступки.

«В идеале разделительной линией должен быть возврат к прежнему положению дел», — сказал он.

Позже Киссинджер пояснил, что имел в виду возвращение к положению дел на 24 февраля, когда российские войска еще не вошли на территорию Украины. Он считает, что только после мирного урегулирования конфликта на Украине можно поднять вопрос Крыма.

«Но журналисты сократили и упростили это», — отметил Киссинджер, комментируя свое высказывание.