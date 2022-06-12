Назван настоящий виновник провала санкций Запада против РФ

«Все эти годы они нахваливали неолиберализм, пропагандировали, что США – великая страна, а так называемый "вашингтонский консенсус" приведет к вечной стабильности и безграничному влиянию на товарные рынки и рынки ценных бумаг, - заявил Колташов. - По факту же оказалось, что это не гиганты мысли, а интеллектуальные тараканы, которые просто разбежались по углам».