Назван настоящий виновник провала санкций Запада против РФ

Экономист Василий Колташов сообщил, кто провалил антироссийские санкции. По его мнению, главным образом на это повлияли нобелевские лауреаты по экономике трех последних десятилетий.
«Не нашлось людей, которые, будучи представлены нам как гиганты экономической мысли, способные укрепить западную стратегию в экономике на века, смогли бы донести до политиков мысль, что санкции не будут работать, поскольку мир находится в ситуации подъема товарных рынков и тотальной инфляции», - цитирует эксперта агентство «Прайм».
Колташев отметил, что западная экономическая школа оказалась неспособна предположить, что больше всего от санкций пострадает Европа. А также, что она станет настоящим «генератором инфляции», которая ударит по всему миру и всей западной экономике.
Кроме того, экономист отметил, что никто до сих пор не предложил внятного выхода из сложившейся ситуации.
«Все эти годы они нахваливали неолиберализм, пропагандировали, что США – великая страна, а так называемый "вашингтонский консенсус" приведет к вечной стабильности и безграничному влиянию на товарные рынки и рынки ценных бумаг, - заявил Колташов. - По факту же оказалось, что это не гиганты мысли, а интеллектуальные тараканы, которые просто разбежались по углам».
Ранее обозреватель The American Conservative Тед Карпенте заявил, что США переоценили свои рычаги воздействия на страны мира с целью введения антироссийских санкций, что должно «отрезвить» американское руководство.