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39 минут назад

Финляндия задумала отгородиться стеной от России

Lenta.ru

Подавшая заявку на вступление в НАТО Финляндия готовится строить на границе с Россией мощные заграждения. Об этом пишут «Известия».

Финляндия захотела отгородиться стеной от России
Фото: flickr.comflickr.com

По информации издания, речи о сплошном мощном заграждении пока не идет. Стену предполагают установить лишь на «критически важных участках» границы. Сейчас же страны разделены лишь линией колючей проволоки.

Для возведения пограничной стены власти Финляндии готовят соответствующие поправки в законодательство. В настоящее время документы проходят этап экспертного заключения, и, как ожидается, решение может быть подготовлено до того, как депутаты уйдут на летние каникулы.

15 мая глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев заявил, что в случае вступления Финляндии в НАТО Россия усилит группировку войск на финской границе. По его мнению, Финляндия и Швеция «не горели желанием» вступать в Североатлантический альянс, однако США упорно оказывают давление на эти скандинавские страны.

В мире,Виктор Бондарев,НАТО,Совет Федерации,
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