Финляндия захотела отгородиться стеной от России

Подавшая заявку на вступление в НАТО Финляндия готовится строить на границе с Россией мощные заграждения. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, речи о сплошном мощном заграждении пока не идет. Стену предполагают установить лишь на «критически важных участках» границы. Сейчас же страны разделены лишь линией колючей проволоки.

Для возведения пограничной стены власти Финляндии готовят соответствующие поправки в законодательство. В настоящее время документы проходят этап экспертного заключения, и, как ожидается, решение может быть подготовлено до того, как депутаты уйдут на летние каникулы.