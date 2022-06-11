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26 минут назад

Турция отказалась поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Анкара отрицательно относится к реализации планов вступления Швеции и Финляндии в НАТО, так как эти страны поддерживают терроризм и проводят недружественную политику по отношению к Турции, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после переговоров с чешским коллегой Яном Липавским.

Турция поставила точку в вопросе о членстве Финляндии и Швеции в НАТО
Фото: flickr.comflickr.com

«Добивающиеся членства в НАТО [Швеция и Финляндия] поддерживают терроризм и вводят рестрикции по отношению к Турции», – приводит слова Чавушоглу ТАСС.

Стокгольм и Хельсинки, по его словам, оказывают помощь организациям курдов, которые Анкара считает террористическими.

В то же время чешский министр иностранных дел заявил, что позиции Чехии и Турции по вопросу принятия Швеции и Финляндии в НАТО расходятся.

«Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс укрепит обороноспособность блока и безопасность в Центральной Европе», – утверждал Липавский.

Финляндия отказалась выполнять условие Турции для вступления в НАТО

Стороны также обсудили ситуацию на Украине и возникшую из-за конфликта в этой стране угрозу международного продовольственного кризиса. Чавушоглу напомнил о турецкой инициативе создания коридоров, по которым могла бы быть вывезена пшеница, складируемая в украинских портах. По данному вопросу, отметил он, в Турции могла бы вскоре состояться четырехсторонняя встреча ООН, РФ, Украины и Турции.

«Мы ожидаем, что ответит нам на это наше предложение Россия», – сказал глава турецкой дипломатии. Чавушоглу на текущей неделе обсудил ситуацию на Украине с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Главы МИД Чехии и Турции выразили поддержку киевским властям и назвали Россию «одной из двух главных угроз, которым противостоит современный мир». Второй, как сказал Чавушоглу, является международный терроризм.

Липавский и Чавушоглу рассмотрели перспективы чешско-турецкого сотрудничества в свете предстоящего перехода к Праге председательства в Совете Евросоюза. Она будет возглавлять сообщество с 1 июля по 31 декабря текущего года включительно.

В мире,Мевлют Чавушоглу,Сергей Лавров,НАТО,Совет Европы,ООН,
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