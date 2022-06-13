Стало известно о посещении Киева тремя европейскими лидерами

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По ее данным, для итальянского премьера это станет в том числе возможностью обсудить итоги его поездки в Израиль, куда он отправляется в понедельник. Как ожидается, Драги встретится с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, а также с президентом Ицхаком Герцогом. Кроме того, запланирована встреча с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе. Главными темами поездки премьера Италии в Израиль станут конфликт на Украине и ситуация в энергетике, указывали итальянские СМИ.

11 июня о намерении лидеров посетить Украину в июне сообщила газета Bild am Sonntag. Издание не исключало, что центральными темами станут поставки вооружений Киеву и поддержка по заявке Украины на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.