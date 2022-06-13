В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
30 минут назад

СМИ: Драги, Шольц и Макрон посетят Киев 16 июня

ТАССиещё 1

Премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон планируют совершить совместный визит в Киев в четверг, 16 июня. Об этом сообщила в понедельник газета La Stampa.

Стало известно о посещении Киева тремя европейскими лидерами
Фото: ReutersReuters

По ее данным, для итальянского премьера это станет в том числе возможностью обсудить итоги его поездки в Израиль, куда он отправляется в понедельник. Как ожидается, Драги встретится с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, а также с президентом Ицхаком Герцогом. Кроме того, запланирована встреча с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе. Главными темами поездки премьера Италии в Израиль станут конфликт на Украине и ситуация в энергетике, указывали итальянские СМИ.

11 июня о намерении лидеров посетить Украину в июне сообщила газета Bild am Sonntag. Издание не исключало, что центральными темами станут поставки вооружений Киеву и поддержка по заявке Украины на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Клинтон поспорила с Макроном из-за его позиции по России

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение РФ ввел против нее масштабные санкции. Кроме того, западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.

В мире,Олаф Шольц,Эмманюэль Макрон,Ицхак Герцог,Марио Драги,Владимир Путин,ЕС,
39
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители