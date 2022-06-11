Министр здравоохранения Германии застрял в лифте в клинике Украины

Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах застрял в больничном лифте вместе с украинским коллегой Виктором Ляшко. Об этом курьезном эпизоде немецкий министр сообщил в Twitter.
«Последний твит о поездке в Украину. Клиники были в плачевном состоянии. Вот я застрял с министром здравоохранения Виктором Ляшко в лифте, который внезапно опустился на 1 метр ниже этажа. Сначала никто не хотел вылезать», - написал министр.
Он также опубликовал фото из застрявшей кабины лифта. На снимке видны растерянные министры. Снаружи стоят медики, видимо, обсуждающие, как достать начальство из неожиданной западни.
Лаутербах прибыл на Украину 10 июня. С ним приехала команда врачей. Они намерены осмотреть медучреждения страны и помочь в лечении пациентов с ожогами и травмами.