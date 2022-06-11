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18 минут назад

Министр здравоохранения Германии застрял в лифте в клинике Украины

Майк Габриелян

Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах застрял в больничном лифте вместе с украинским коллегой Виктором Ляшко. Об этом курьезном эпизоде немецкий министр сообщил в Twitter.

Министр здравоохранения Германии застрял в лифте в клинике Украины
Фото: ReutersReuters

«Последний твит о поездке в Украину. Клиники были в плачевном состоянии. Вот я застрял с министром здравоохранения Виктором Ляшко в лифте, который внезапно опустился на 1 метр ниже этажа. Сначала никто не хотел вылезать», - написал министр.

Он также опубликовал фото из застрявшей кабины лифта. На снимке видны растерянные министры. Снаружи стоят медики, видимо, обсуждающие, как достать начальство из неожиданной западни.

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Лаутербах прибыл на Украину 10 июня. С ним приехала команда врачей. Они намерены осмотреть медучреждения страны и помочь в лечении пациентов с ожогами и травмами.

В мире,Карл Лаутербах,Виктор Ляшко,
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