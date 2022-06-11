Министр здравоохранения Германии застрял в лифте в клинике Украины

«Последний твит о поездке в Украину. Клиники были в плачевном состоянии. Вот я застрял с министром здравоохранения Виктором Ляшко в лифте, который внезапно опустился на 1 метр ниже этажа. Сначала никто не хотел вылезать», - написал министр.