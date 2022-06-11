В США нашли способ решить разногласия между Молдавией и Приднестровьем

Посол США в Молдавии Кент Дойл Логсдон заявил, что Приднестровской молдавской республике (Приднестровью) следует предоставить особый статус в составе Молдавии. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что в переговорах о судьбе Приднестровья в формате «5+2» принимают участие Россия, Украина и ОБСЕ в качестве посредников, США и Европейский союз как наблюдатели. Кишинев и Тирасполь, соответственно, представлены как стороны конфликта.

«Мы хотим сделать все возможное, чтобы целостность и безопасность Молдавии соблюдались. Выход из кризиса мы видим в предоставлении Приднестровью особого статуса в составе Молдавии», - отметил Дойл Логсдон.

Он подчеркнул, что США и в дальнейшем «будут поддерживать урегулирование конфликта в формате «5+2». По словам дипломата, в Вашингтоне хорошо понимают, что «это длительный процесс, но в его основе лежит мирное урегулирование, то есть то, что сделает жизнь людей правого и левого берегов лучше».