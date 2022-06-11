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43 минуты назад

Politico: ОБСЕ провалила эвакуацию своих сотрудников с Украины

Газета.Ru

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провалила эвакуацию своих сотрудников из Украины - 478 человек местного персонала должны были выезжать самостоятельно. Об этом пишет Politico в своем расследовании.

Politico: ОБСЕ провалила эвакуацию своих сотрудников с Украины
Фото: ReutersReuters

Издание выяснило, что руководство организации затягивало эвакуацию, несмотря на предупреждения иностранных лидеров, не имело актуального плана действий, а их коммуникация с сотрудниками была обрывочной.

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид вечером 24 февраля в Вене приказала эвакуировать международный персонал с Украины и "содействовать перемещению членов национальной миссии внутри страны, где это возможно и по запросу".

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С начала спецоперации, пишет Politico, украинский персонал ждал ответов от руководства, но "вместо поддержки или плана эвакуации они получили электронное письмо с выражением сочувствия".

Ранее Министерство государственной безопасности Луганской народной республики заявило о возбуждении дела в отношении сотрудника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Луганске из-за передачи данных о силах Народной милиции ЛНР американской разведке.

В мире,Хельга Шмид,ОБСЕ,
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