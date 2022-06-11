Politico: ОБСЕ провалила эвакуацию своих сотрудников с Украины

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провалила эвакуацию своих сотрудников из Украины - 478 человек местного персонала должны были выезжать самостоятельно. Об этом пишет Politico в своем расследовании.

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Издание выяснило, что руководство организации затягивало эвакуацию, несмотря на предупреждения иностранных лидеров, не имело актуального плана действий, а их коммуникация с сотрудниками была обрывочной.

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид вечером 24 февраля в Вене приказала эвакуировать международный персонал с Украины и "содействовать перемещению членов национальной миссии внутри страны, где это возможно и по запросу".

С начала спецоперации, пишет Politico, украинский персонал ждал ответов от руководства, но "вместо поддержки или плана эвакуации они получили электронное письмо с выражением сочувствия".