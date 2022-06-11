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46 минут назад

Черногория заморозила десятки объектов недвижимости россиян

Илья Родин

Власти Черногории заморозили 44 объекта недвижимости российских граждан, попавших под ограничительные меры со стороны Европейского союза. Это решение было принято в связи с тем, что страна решила поддержать политику Брюсселя. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на RTCG.

Черногория заморозила десятки объектов недвижимости россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что замороженные здания принадлежат 34 россиянам, находящимся под санкциями ЕС.

По состоянию на середину марта 2022 года гражданам России принадлежало в Черногории порядка 19 тысяч объектов недвижимости, уточняет агентство «Прайм».

После заседания правительства страны, на котором обсуждались антироссийские санкции, россияне начали активно переоформлять собственность.

«Россияне боятся санкций и сейчас хотят переоформить недвижимость со своего имени на других лиц. Продажа им в настоящее время невыгодна, так как не знают куда вложить деньги. Не хотят держать средства в [черногорских] банках, потому что думают, что государство легко конфискует их со счетов, если дойдет до применения санкций», - рассказал представитель агентства Kamin nekretnine из Будвы Томислав Ранкович.

Агентство напомнило, что цена за квадратный метр недвижимости в Черногории доходила до 10 тыс. евро.

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