Черногория заморозила десятки объектов недвижимости россиян

«Россияне боятся санкций и сейчас хотят переоформить недвижимость со своего имени на других лиц. Продажа им в настоящее время невыгодна, так как не знают куда вложить деньги. Не хотят держать средства в [черногорских] банках, потому что думают, что государство легко конфискует их со счетов, если дойдет до применения санкций», - рассказал представитель агентства Kamin nekretnine из Будвы Томислав Ранкович.