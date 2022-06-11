Черногория заморозила десятки объектов недвижимости россиян

Власти Черногории заморозили 44 объекта недвижимости российских граждан, попавших под ограничительные меры со стороны Европейского союза. Это решение было принято в связи с тем, что страна решила поддержать политику Брюсселя. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на RTCG.
Отмечается, что замороженные здания принадлежат 34 россиянам, находящимся под санкциями ЕС.
По состоянию на середину марта 2022 года гражданам России принадлежало в Черногории порядка 19 тысяч объектов недвижимости, уточняет агентство «Прайм».
После заседания правительства страны, на котором обсуждались антироссийские санкции, россияне начали активно переоформлять собственность.
«Россияне боятся санкций и сейчас хотят переоформить недвижимость со своего имени на других лиц. Продажа им в настоящее время невыгодна, так как не знают куда вложить деньги. Не хотят держать средства в [черногорских] банках, потому что думают, что государство легко конфискует их со счетов, если дойдет до применения санкций», - рассказал представитель агентства Kamin nekretnine из Будвы Томислав Ранкович.
Агентство напомнило, что цена за квадратный метр недвижимости в Черногории доходила до 10 тыс. евро.