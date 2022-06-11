Байден признал, что американцам придется жить с высокой инфляцией

Президент США Джо Байден признал, что американцам придется какое-то время жить с высокой инфляцией, при этом он выразил уверенность в том, что постепенно ее показатели снизятся. Слова американского лидера приводит в субботу пресс-пул Белого дома.

Фото: Reuters Reuters

"Мы будем жить с [высокой] инфляцией какое-то время. Постепенно она снизится, но какое-то время мы будем с ней жить", - заявил Байден на встрече с представителями Демократической партии США в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Американский лидер затронул тему ситуации на Украине, отметив, что она также будет означать для американцев рост цен.

"Для нас тоже будут издержки от этого", - подчеркнул он, добавив, что уже выросли цены на нефть, бензин и продовольственные товары.

В пятницу Министерство труда США сообщило, что потребительские цены в стране выросли по итогам мая на 8,6% в годовом выражении, что является крупнейшим ростом с декабря 1981 года. Как сообщили в ведомстве, индекс энергетических цен увеличился на 34,6% за последний год. Это крупнейшее увеличение за год с периода, завершившегося в сентябре 2005 года.