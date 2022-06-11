В Канаде признались в "усталости" Запада от Украины

Ранее эксперт Хью Де Сантис, который занимался вопросами НАТО и контроля над вооружениями в Госдепартаменте при 40-м президенте США Рональде Рейгане, заявил, что странам Североатлантического альянса необходимо подтолкнуть Украину к проведению переговоров с Россией, чтобы уступить ей территории, ограничить военную помощь Киеву, а также наладить отношения с Москвой. Также Де Сантис указал, что «военная победа Украины маловероятна, и единственной реалистичной целью является достижение результата путем переговоров». Для этого украинскому президенту Владимиру Зеленскому и его сторонникам в Восточной Европе и странах Балтии надо согласиться с тем, что Украина будет являться нейтральным государством и что она уступит РФ часть территорий, продолжил он.