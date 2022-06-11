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12 минут назад

Канадский депутат Бейкер: Запад «устал» от Украины и призывает Киев уступить часть территорий

Газета.Ru

Депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер заявил, что некоторые западные страны призывают Киев уступить часть территорий. Это связано с накапливаемой «усталостью» от Украины, пишет РИА «Новости»

В Канаде признались в "усталости" Запада от Украины
Фото: Global Look Press Global Look Press

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон недавно говорил, что «нужно успокоить Россию, работать, чтобы РФ была спокойна».

Ранее эксперт Хью Де Сантис, который занимался вопросами НАТО и контроля над вооружениями в Госдепартаменте при 40-м президенте США Рональде Рейгане, заявил, что странам Североатлантического альянса необходимо подтолкнуть Украину к проведению переговоров с Россией, чтобы уступить ей территории, ограничить военную помощь Киеву, а также наладить отношения с Москвой. Также Де Сантис указал, что «военная победа Украины маловероятна, и единственной реалистичной целью является достижение результата путем переговоров». Для этого украинскому президенту Владимиру Зеленскому и его сторонникам в Восточной Европе и странах Балтии надо согласиться с тем, что Украина будет являться нейтральным государством и что она уступит РФ часть территорий, продолжил он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев не собирается уступать свои территории, но при этом могут обсуждаться связанные с ними сложности.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,НАТО,Госдеп США,
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