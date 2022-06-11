В Чехии подтвердили гибель гражданина страны, воевавшего на Украине

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский подтвердил в субботу гибель на Донбассе гражданина республики, присоединившегося к подразделениям ВС Украины. Высказывание главы ведомства привело информационное агентство ČTK.

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"Могу подтвердить, что на Украине погиб гражданин Чехии. Это произошло в Донецкой области", - отметил Липавский.

Сайт газеты Mladá fronta DNES проинформировал ранее в субботу, что речь идет о жителе чешского города Тржебич Михале Й., который известен среди знакомых как "испанец". Он погиб во время боевых действий в пятницу. Это, по данным издания, первая жертва среди граждан республики, которые с 24 февраля присоединилась к ВС Украины.

Президент Чехии Милош Земан ранее разрешил 103 гражданам республики присоединиться к ВС Украины. Чешское законодательство запрещает службу в военных или полувоенных иностранных подразделениях без согласия главы государства. Данное требование распространяется также на иностранцев, имеющих вид на жительство в стране.