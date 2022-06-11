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1 час назад

Призывы к Украине уступить часть территорий России объяснили

Lenta.ru

Страны Запада призывают Украину к территориальным уступкам в пользу России из-за усталости от украино-российского конфликта. Об этом заявил сенатор канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер, передает РИА Новости.

Призывы к Украине уступить часть территорий России объяснили
Фото: ТАССТАСС

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон недавно говорил, что Киеву следует успокоить Россию территориальными уступками. При этом политик отметил, что его беспокоят подобные разговоры.

Киссинджер призвал Украину пойти на территориальные уступки РФ

7 июня стало известно, что Киев готов пойти на уступки Москве в ходе следующих переговоров. Отмечается, что в новом соглашении не будут обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей.

В мире,Эммануэль Макрон,
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