Призывы к Украине уступить часть территорий России объяснили

Страны Запада призывают Украину к территориальным уступкам в пользу России из-за усталости от украино-российского конфликта. Об этом заявил сенатор канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер, передает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон недавно говорил, что Киеву следует успокоить Россию территориальными уступками. При этом политик отметил, что его беспокоят подобные разговоры.