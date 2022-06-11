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12 минут назад

Представитель Зеленского ответил на упреки Байдена в адрес президента Украины

Lenta.ruиещё 2

Представитель президента Украины Сергей Никифоров ответил на упреки Байдена в адрес Зеленского и назвал его слова о том, что глава государства «не хотел слышать» предупреждения об угрозе со стороны России, требующими уточнения. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Представитель Зеленского ответил на упреки Байдена в адрес президента Украины
Фото: ReutersReuters

По словам Никифорова, Вашингтону можно предъявить аналогичные претензии. Он отметил, что до начала специальной военной операции России на Украине президенты много раз созванивались.

«Фраза "не хотел слышать" вероятно требует уточнения. К тому же, если помните, президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побудить Россию к отводу войск и деэскалации ситуации», — заключил представитель ЗелеЗеленского.

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Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский проигнорировал предупреждения о том, что Россия начнет специальную операцию 24 февраля. По словам главы США, многие думали, что он, говоря о скором начале военных действий на Украине, преувеличивает.

В мире,Владимир Зеленский,Сергей Никифоров,Джозеф Байден,
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