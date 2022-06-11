Представитель Зеленского ответил на упреки Байдена в адрес президента Украины

Представитель президента Украины Сергей Никифоров ответил на упреки Байдена в адрес Зеленского и назвал его слова о том, что глава государства «не хотел слышать» предупреждения об угрозе со стороны России, требующими уточнения. Об этом сообщает «Газета.Ru».

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По словам Никифорова, Вашингтону можно предъявить аналогичные претензии. Он отметил, что до начала специальной военной операции России на Украине президенты много раз созванивались.

«Фраза "не хотел слышать" вероятно требует уточнения. К тому же, если помните, президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побудить Россию к отводу войск и деэскалации ситуации», — заключил представитель ЗелеЗеленского.