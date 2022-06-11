Китайская делегация покинула зал во время выступления Зеленского

Старший политический аналитик Центра азиатских исследований Оливия Энос рассказала в социальных сетях, что президент Украины Владимир Зеленский выступил онлайн на проходящем в Сингапуре саммите по безопасности Shangri La Dialogue. Во время его речи китайская делегация покинула зал заседаний. Об этом пишет телеканал «Звезда».
«Владимир Зеленский выступил на SLD-2022. В этот момент китайская делегация покинула зал», - уточнила она.
Ранее сообщалось, что на крупном международном мероприятии глава Украины предупредил о возможном голоде в странах Азии и Африке из-за прекращения украинских поставок.
«Если мы не сможем экспортировать наше продовольствие, которого очень не достает на мировом рынке, мир столкнется с острым и тяжелым продовольственным кризисом и голодом во многих странах Азии и Африки», - рассказал Зеленский,
Он добавил, что проблемы с продовольствием могут привести к госпереворотам в этих макрорегионах.