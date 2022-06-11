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35 минут назад

Китайская делегация покинула зал заседания во время выступления Зеленского

Илья Родин

Старший политический аналитик Центра азиатских исследований Оливия Энос рассказала в социальных сетях, что президент Украины Владимир Зеленский выступил онлайн на проходящем в Сингапуре саммите по безопасности Shangri La Dialogue. Во время его речи китайская делегация покинула зал заседаний. Об этом пишет телеканал «Звезда».

Китайская делегация покинула зал во время выступления Зеленского
Фото: ReutersReuters

«Владимир Зеленский выступил на SLD-2022. В этот момент китайская делегация покинула зал», - уточнила она.

Ранее сообщалось, что на крупном международном мероприятии глава Украины предупредил о возможном голоде в странах Азии и Африке из-за прекращения украинских поставок.

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«Если мы не сможем экспортировать наше продовольствие, которого очень не достает на мировом рынке, мир столкнется с острым и тяжелым продовольственным кризисом и голодом во многих странах Азии и Африки», - рассказал Зеленский,

Он добавил, что проблемы с продовольствием могут привести к госпереворотам в этих макрорегионах.

В мире,Владимир Зеленский,
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