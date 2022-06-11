Турция ожидает решения России по переговорам о вывозе зерна из Украины

Турция ожидает решения Российской Федерации о возможном проведении многосторонних переговоров по вопросу вывоза зерна из украинских портов. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с чешским коллегой Яном Липавским. Его цитирует ТАСС.

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«Мы провели переговоры с [главой МИД МИД РФ] СергСергеем Лавровым в Анкаре, в ходе которых обсудили возобновление переговоров [между Россией и Украиной] и снятие ограничений на поставки зерна», — заявил турецкий министр.

По его словам, план ООН по вывозу зерна из портов Украины является самым правильным.

Он отметил, что Турция предложила провести в Стамбуле переговоры между Россией, Украиной, Турцией и ООН, как это было описано в плане всемирной организации.