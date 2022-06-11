В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
58 минут назад

Турция заявила об ожидании решения России по переговорам об украинском зерне

Lenta.ru

Турция ожидает решения Российской Федерации о возможном проведении многосторонних переговоров по вопросу вывоза зерна из украинских портов. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с чешским коллегой Яном Липавским. Его цитирует ТАСС.

Турция ожидает решения России по переговорам о вывозе зерна из Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы провели переговоры с [главой МИД МИД РФ] СергСергеем Лавровым в Анкаре, в ходе которых обсудили возобновление переговоров [между Россией и Украиной] и снятие ограничений на поставки зерна», — заявил турецкий министр.

По его словам, план ООН по вывозу зерна из портов Украины является самым правильным.

Он отметил, что Турция предложила провести в Стамбуле переговоры между Россией, Украиной, Турцией и ООН, как это было описано в плане всемирной организации.

28 мая немецкий канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон заявили российскому лидеру Владимиру Путину о необходимости снять одесскую блокаду для вывоза зерна. По их мнению, это поможет в транспортировке зерновых Украины через Черное море. Таким образом, страны смогли бы избежать мирового продовольственного кризиса.

В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Мевлют Чавушоглу,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители