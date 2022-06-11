Китайская делегация покинула зал во время выступления Зеленского

На азиатском саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла» (Shangri La Dialogue) китайская делегация покинула зал во время выступления президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: The Presidential Office of Ukraine The Presidential Office of Ukraine

В своем онлайн-выступлении Зеленский заявил о риске голода в Азии и Африке из-за прекращения поставок зерна с Украины.

Саммит проходит с 10 по 12 июня в Сингапуре. В нем принимают участие главы оборонных ведомств, высокопоставленные лица и представители деловых кругов из азиатских и западных стран.