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32 минуты назад

Китайская делегация покинула зал во время выступления Зеленского

Lenta.ru

На азиатском саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла» (Shangri La Dialogue) китайская делегация покинула зал во время выступления президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Китайская делегация покинула зал во время выступления Зеленского
Фото: The Presidential Office of UkraineThe Presidential Office of Ukraine

В своем онлайн-выступлении Зеленский заявил о риске голода в Азии и Африке из-за прекращения поставок зерна с Украины.

Саммит проходит с 10 по 12 июня в Сингапуре. В нем принимают участие главы оборонных ведомств, высокопоставленные лица и представители деловых кругов из азиатских и западных стран.

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Ранее сообщалось, что шеф Пентагона Ллойд Остин прокомментировал проблему экспорта украинского зерна и раскрыл позицию США по этому вопросу. Остин рассказал о способе вывоза товара и назвал дипломатию приоритетом США в этой ситуации.

В мире,Ллойд Остин,Владимир Зеленский,Пентагон,
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