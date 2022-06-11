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58 минут назад

Байден решил «перезагрузить» отношения с Эр-Риядом

Илья Родин

Власти США планируют восстановить нормальные экономические и политические отношения с Саудовской Аравией, которые значительно ухудшились после ликвидации известного журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году. Причиной для смены курса послужила ситуация на международном рынке нефти и газа. Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на источники.

Байден решил «перезагрузить» отношения с Эр-Риядом
Фото: ReutersReuters

«Обе стороны решили, что ради достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке нам нужно преодолеть это», - сообщил источник.

Отмечается, что представители деловых и политических кругов США оказывают постоянное сильное давление на американского президента Джо Байдена. От него требуют снизить внутренние цены на газ, принять меры для замедления инфляции, ввести новые санкции против РФ.

Собеседники телеканала подчеркнули, что улучшение отношений не будет означать автоматического прощения или забвения убийства сотрудника The Washington Post.

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Журналисты напомнили, что выступавший с критикой Эр-Рияда Хашогги якобы был похищен и ликвидирован по прямому указанию наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

Проведенная силовиками акция вызвала крайне резкую реакцию в США. В частности, в одном из выступлений во время предвыборной кампании Байден заявил, что сделает власти страны «изгоями» и в обязательном порядке заставит их «заплатить [высокую] цену» за произошедшее.

В мире,Джозеф Байден,
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