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12 минут назад

В Грузии опровергли отказ президенту Зурабишвили в посещении ряда стран

RT на русском

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не обращалась за разрешением посетить ряд европейских стран и Украину к правительству, соответственно, визиты не могли быть заблокированы, заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

В Грузии опровергли отказ президенту в посещении Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он обратил также внимание, что если бы правительство заблокировало президента и никуда не пускало, Зурабишвили не смогла бы оказаться в Брюсселе.

«Что же касается визитов в другие страны, то хочу с полной ответственностью сообщить нашим гражданам, что по состоянию на сегодняшний день никакого обращения в связи с такими визитами к нам не поступало», — цитирует грузинского премьера ТАСС.

Он выразил сожаление о том, что Зурабишвили «повторяет заявления деструктивной, вредоносной оппозиции» и стала следовать их нарративу.

Президент Грузии ранее сообщила, что правительство отказало ей в визитах в ряд стран Европы и на Украину.

На момент записи видеообращения она находилась в Брюсселе.

В мире,Ираклий Гарибашвили,Саломе Зурабишвили,
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