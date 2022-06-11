В Грузии опровергли отказ президенту в посещении Украины

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не обращалась за разрешением посетить ряд европейских стран и Украину к правительству, соответственно, визиты не могли быть заблокированы, заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он обратил также внимание, что если бы правительство заблокировало президента и никуда не пускало, Зурабишвили не смогла бы оказаться в Брюсселе.

«Что же касается визитов в другие страны, то хочу с полной ответственностью сообщить нашим гражданам, что по состоянию на сегодняшний день никакого обращения в связи с такими визитами к нам не поступало», — цитирует грузинского премьера ТАСС.

Он выразил сожаление о том, что Зурабишвили «повторяет заявления деструктивной, вредоносной оппозиции» и стала следовать их нарративу.

Президент Грузии ранее сообщила, что правительство отказало ей в визитах в ряд стран Европы и на Украину.