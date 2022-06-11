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19 минут назад

Стало известно о требовании заблокированных на заводе "Азот" боевиков

Илья Родин

Источник в силовых структурах рассказал РИА «Новости», что представители украинских вооруженных формирований, заблокированные на комбинате «Азот» в Северодонецке, потребовали выпустить их в Лисичанск вместе с заложниками из числа мирных жителей.

Стало известно о требовании заблокированных на заводе "Азот" боевиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Они вступили с нами в переговоры, их условие — выпустить их в соседний Лисичанск вместе с заложниками из числа мирных жителей. Нас это, конечно, не устраивает», - уточнил источник.

Он отметил, что «переговоры, видимо, будут продолжаться», так как в бомбоубежищах химзавода находится около «тысячи мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов».

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Посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник сообщил ранее, что на заводе «Азот» заблокировано «300-400 боевиков». По его словам, с ними ведутся переговоры о прекращении сопротивления, безопасной эвакуации заложников.

В мире,Родион Мирошник,
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