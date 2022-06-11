"Не желал слышать": Зеленский проигнорировал предупреждение Байдена

Президент США Джо Байден заявил, что глава Украины Владимир Зеленский демонстративно игнорировал предупреждения от западных политиков о том, что Москва начнет 24 февраля специальную военную операцию против Киева. Об этом пишет Bloomberg.

Джо Байден подчеркнул, что многие влиятельные лица были убеждены, что его слова о скором начале боевые действий на Украине являются «преувеличением».

«Не было никаких сомнений. И Зеленский не желал этого слышать, как и многие люди», - уточнил президент США.

Напомним, что журналистка киевского издания «Зеркало недели» Татьяна Силина в феврале 2022 года подвергла политику Владимира Зеленского резкой критике. Она написала в своей статье, что глава Украины фактически «подложил свинью» своему американскому коллеге.