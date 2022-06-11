В ДНР под Авдеевкой уничтожены американские гаубицы M-777

«В том числе среди уничтоженных есть и те самые «три топора», те самые «три семёрки» (дальнобойные гаубицы M-777. — RT), поставленные из Соединённых Штатов. Есть подтверждение того, что среди уничтоженных батарей есть и батарея вот этих самых», — сказал он.