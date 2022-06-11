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35 минут назад

В ДНР сообщили об уничтожении под Авдеевкой поставленных Украине из США гаубиц M-777

RT на русском

Подразделения Донецкой Народной Республики уничтожили батарею поставленных Украине из США гаубиц M-777 под Авдеевкой.

В ДНР под Авдеевкой уничтожены американские гаубицы M-777
Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Austin FraleyU.S. Marine Corps / Cpl. Austin Fraley

Советник главы правительства ДНР Ян Гагин в комментарии РИА Новости отметил, что практически ежечасно ведутся артиллерийские дуэли, в ходе которых вооружённые силы республики уничтожают артиллерийские установки и установки залпового огня.

«В том числе среди уничтоженных есть и те самые «три топора», те самые «три семёрки» (дальнобойные гаубицы M-777. — RT), поставленные из Соединённых Штатов. Есть подтверждение того, что среди уничтоженных батарей есть и батарея вот этих самых», — сказал он.

Российские артиллеристы ранее уничтожили переданные Украине американские и норвежские гаубицы.

ВКС России высокоточными ракетами также уничтожили танки Т-72 на окраине Киева, которые были поставлены Украине из Восточной Европы.

В мире,Армия,Ян Гагин,
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