Народная милиция ДНР отбила у националистов еще один укрепрайон

Укрепленный район националистов в окрестностях поселка Доломитное отбили подразделения Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

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В сообщении отмечается, что силы третьей гвардейской бригады Народной милиции развивают наступление.

"Нацисты из ВСУ выбиты с занимаемых позиций в районе поселка Доломитное", - говорится в публикации.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, войска ВСУ за прошедшие сутки 60 раз обстреливали территорию Донецкой Народной Республики, в результате чего погибли не менее пяти мирных жителей, в том числе подростка 2007 года рождения, еще 21 получил ранения.