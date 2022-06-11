Народная милиция ДНР отбила у националистов еще один укрепрайон

Укрепленный район националистов в окрестностях поселка Доломитное отбили подразделения Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается в телеграм-канале Народной милиции ДНР.
В сообщении отмечается, что силы третьей гвардейской бригады Народной милиции развивают наступление.
"Нацисты из ВСУ выбиты с занимаемых позиций в районе поселка Доломитное", - говорится в публикации.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, войска ВСУ за прошедшие сутки 60 раз обстреливали территорию Донецкой Народной Республики, в результате чего погибли не менее пяти мирных жителей, в том числе подростка 2007 года рождения, еще 21 получил ранения.
В ведомстве сообщили, что ВСУ при обстрелах использовала реактивную и ствольную артиллерию, в том числе натовского калибра 155 мм, а также минометы, выпустив 522 боеприпаса. Повреждения получили более 38 домов и восемь объектов гражданской инфраструктуры. Обстрелу подверглись 13 населенных пунктов, включая Донецк, Горловку, Макеевку и Ясиноватую.