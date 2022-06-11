В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
15 минут назад

Народная милиция ДНР отбила у националистов укрепрайон в окрестностях Доломитного

Российская Газета

Укрепленный район националистов в окрестностях поселка Доломитное отбили подразделения Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

Народная милиция ДНР отбила у националистов еще один укрепрайон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении отмечается, что силы третьей гвардейской бригады Народной милиции развивают наступление.

"Нацисты из ВСУ выбиты с занимаемых позиций в районе поселка Доломитное", - говорится в публикации.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, войска ВСУ за прошедшие сутки 60 раз обстреливали территорию Донецкой Народной Республики, в результате чего погибли не менее пяти мирных жителей, в том числе подростка 2007 года рождения, еще 21 получил ранения.

В ведомстве сообщили, что ВСУ при обстрелах использовала реактивную и ствольную артиллерию, в том числе натовского калибра 155 мм, а также минометы, выпустив 522 боеприпаса. Повреждения получили более 38 домов и восемь объектов гражданской инфраструктуры. Обстрелу подверглись 13 населенных пунктов, включая Донецк, Горловку, Макеевку и Ясиноватую.

В мире,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители