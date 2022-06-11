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44 минуты назад

Сотни украинских боевиков заблокированы на заводе "Азот"

Илья Родин

Посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале заявил в субботу, 11 июня, что удалось наладить контакт с украинскими военными на заводе «Азот» в Северодонецке. С ними ведутся переговоры о безопасном выходе мирного населения с территории комбината.

Сотни украинских боевиков заблокированы на заводе "Азот"
Фото: ReutersReuters

«С боевиками налажен контакт, ведутся переговоры о безопасном выходе мирных граждан с территории завода. Украинским формированиям будут гарантированы жизнь и адекватное отношение в соответствии с международными требованиями, если они выпустят заложников, а сами прекратят сопротивление и сдадутся в плен без каких-либо условий», - подчеркнул Родион Мирошник.

Он уточнил, что на «Азоте» в настоящее время «заблокированы около 300-400 украинских боевиков. Они концентрируются возле первой проходной химкомбината». По данным посла, в бомбоубежищах завода могут также находиться около 500 мирных граждан.

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Мирошник ранее раскритиковал мобилизационные планы Киева. Он отметил, что украинские власти, сообщая о планах мобилизовать один миллион человек в ВСУ, совершенно не думают о стране и ее гражданах.

В мире,Родион Мирошник,
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