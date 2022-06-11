По словам Вучича, Сербия еще помнит, как международное сообщество вводило против нее санкции. Президент назвал такой подход неэффективным и отметил, что у Белграда по этому вопросу совсем другая позиция. Также он заявил, что Сербия находится в сложном положении: ЕС должен учитывать, что Сербию и Россию связывают давние особые отношения.