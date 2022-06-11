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1 час назад

Власти Пекина выявили новый очаг коронавируса

ТАССиещё 1

Власти китайской столицы выявили новый очаг коронавируса в престижной части района Чаоян на северо-востоке города, где проживает множество иностранцев. Об этом сообщил в субботу пекинский комитет здравоохранения.

Власти Пекина выявили новый очаг коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, вспышка инфекции обнаружена в одном из местных баров. За минувшие сутки медики выявили в городе 61 зараженного (из них 25 - бессимптомные носители) - все они побывали в этом заведении.

В связи с возникшей ситуацией администрация Чаояна вновь ужесточила эпидемические требования. Многие увеселительные заведения опять временно закрыты, а лица, в последние дни находившиеся там, где был зафиксирован указанный очаг заражения, будут помещены на карантин. Обнаружить лиц, попавших в зону риска, позволяют технологии больших массивов данных. При их помощи правительство отслеживает перемещения граждан, на смартфоне каждого из которых установлено приложение "Код здоровья".

Согласно статистике, с 6 июня власти столицы ежесуточно выявляли менее 10 новых местных случаев коронавируса в день. Начавшаяся в конце апреля локальная эпидемия пошла было на спад. В ряде жилых комплексов Пекина, прежде считавшихся наиболее опасными с эпидемической точки зрения, ранее были ослаблены антиковидные ограничения, восстановлена работа транспорта, торговых центров и ресторанов, а также служб курьерской доставки.

Таким образом, пекинские власти по-прежнему не могут полностью остановить распространение штамма омикрон, даже несмотря на регулярное (минимум раз в три дня) прохождение тестов жителями в обязательном порядке (результаты отображаются в "Коде здоровья", и при отсутствии проверок человек автоматически лишается права пользоваться транспортом, появляться в общественных местах — прим. ТАСС).

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