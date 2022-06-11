В Анталии произошло землетрясение

В турецком туристическом городе Анталия произошло землетрясение. Подземный толчок хорошо ощутили местные жители и туристы.

Как сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), магнитуда землетрясения составила 4,1. Пока неизвестно, последуют ли афтершоки – повторные подземные толчки, - и будут ли они большей силы.

Землетрясение зафиксировано в 5.05 по местному времени, которое совпадает с московским. По данным сейсмологов, очаг подземного толчка располагался на глубине 14,2 километра.