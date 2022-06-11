Байден обвинил Зеленского в нежелании верить его предупреждению

Американский президент Джо Байден заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский проигнорировал предупреждения о том, что Россия начнет специальную операцию 24 февраля, пишет Bloomberg.

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По словам главы США, многие думали, что он, говоря о скором начале военных действий на Украине, преувеличивает.

«Не было никаких сомнений. И Зеленский не желал этого слышать, как и многие люди», — обвинил окружение Байден.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. О ее начале в своем обращении к нации объявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер обозначил главной целью защиту жителей республик Донбасса, подчеркнув, что операция идет в строгом соответствии с первоначальным планом Генштаба.