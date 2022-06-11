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3 минуты назад

Байден обвинил Зеленского в нежелании верить его предупреждениям

Lenta.ru

Американский президент Джо Байден заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский проигнорировал предупреждения о том, что Россия начнет специальную операцию 24 февраля, пишет Bloomberg.

Байден обвинил Зеленского в нежелании верить его предупреждению
Фото: ReutersReuters

По словам главы США, многие думали, что он, говоря о скором начале военных действий на Украине, преувеличивает.

«Не было никаких сомнений. И Зеленский не желал этого слышать, как и многие люди», — обвинил окружение Байден.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. О ее начале в своем обращении к нации объявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер обозначил главной целью защиту жителей республик Донбасса, подчеркнув, что операция идет в строгом соответствии с первоначальным планом Генштаба.

Путин заверил, что Москве не дали ни единого шанса решить ситуацию на Украине мирными методами. Глава государства подчеркнул, что если бы такая возможность была, Россия бы ею обязательно воспользовалась.

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